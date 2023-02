Seit 1. Februar ist Florian Bilic nun der neue Geschäftsführer des Pfälzerwald-Vereins. Der Pirmasenser ist 29 Jahre alt und hat bereits 10 Jahre Berufserfahrung bei der IHK. Dort hat er seine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation sowie ein Studium an der Dualen Hochschule in Mannheim absolviert. Politisch hat er ebenfalls einige Erfahrungen gesammelt: Von 2016 bis 2022 war er Vorsitzender der Jungen Union in Pirmasens, 2021 trat er als CDU-Kandidat für den Wahlkreis 210 an. Für den Pfälzerwaldverein habe er bereits einige Ideen, wolle aber zunächst viele Leute aus den Ortsgruppen kennenlernen und sich einarbeiten. Die ersten Monate werde er außerdem von seinem Vorgänger Bernd Wallner eingearbeitet.

Wer mehr über Florian Bilic wissen will: Hier geht es zum Porträt.