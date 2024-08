In den Räumen der ehemaligen SB-Möbel-Boss-Filiale eröffnet am Samstag, 7. September, Deutschlands größter Einrichtungsdiscounter Poco eine neue Filiale. Dort werden 35 Mitarbeiter beschäftigt sein.

Nach Unternehmensangaben verkauft Poco an seinem neuen Standort in der Iggelheimer Straße 28 in Speyer auf 3800 Quadratmetern unter anderem Einrichtungsgegenstände aller Art, Farben, Bodenbeläge, Dekorationsartikel und Gartenmöbel. Poco habe sich für Speyer entschieden, weil die Stadt ein „gut eingeführter Möbelstandort“ sei und eine „geografische Lücke“ auf der Standort-Karte des Unternehmens geschlossen werden sollte. Der von Speyer nächstgelegene Poco-Standort ist in Mannheim, danach folgen Kaiserslautern, Viernheim, Heilbronn und Pforzheim. Insgesamt hat das Unternehmen 132 Filialen in Deutschland.

Neue Mitarbeiter eingestellt

In Speyer werden 35 Mitarbeitende beschäftigt sein, die zuvor in gut aufgestellten Poco-Märkten in Mannheim, Heilbronn und Pforzheim ausgebildet worden seien. Die meisten Personen seien neu eingestellt worden, informiert das Unternehmen. Gleichzeitig werden Mitarbeiter aus anderen Filialen aushelfen.

Im Eröffnungszeitraum ab 7. September soll es nach Poco-Angaben Aktionen und Rabatte geben: Es werde unter anderem ein Auto verlost, dessen Schlüssel aus einem Glastresor befreit werden müsse. Außerdem gibt es einen Zirkus und Attraktionen für Kinder.