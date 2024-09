War er im vergangenen Jahr noch rund, vorwiegend gelb und mit einem Weinglas verziert, erscheint der Pin zum Deutschen Weinlesefest 2024 in ganz anderem Stil: als Dubbeglas in schwarz-weiß. Das teilt die Stadt mit. Die limitierten Ansteck-Gläser zum Fest gibt es ab sofort zum Preis von 2,50 Euro direkt bei den Betreibern der Haiselscher. Auch in der Tourist-Information am Hetzelplatz und im Online-Shop unter www.shop.neustadt.eu können die Pins neben weiteren Souvenirs zum Weinlesefest wie Untersetzern, Gläsern und Magneten gekauft werden. Die Tourist-Info hat während des Fest wie folgt geöffnet: montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr. Zudem ist am Tag der deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober, von 11 bis 17 Uhr sowie an den Sonntagen, 6. (11 bis 17 Uhr) und 13. Oktober (10 bis 13 Uhr) offen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier:Wie das Neustadter Weinlesefest gefeiert wird