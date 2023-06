Die RHEINPFALZ versendet künftig einen neuen Newsletter. Er heißt „Pfalzgefühl“ und richtet sich an alle, die die Pfalz lieben.

„Wir leben Pfalz“: So heißt der Slogan der RHEINPFALZ. Um diesem Motto noch treuer zu werden, hat sich eine Gruppe von Redakteuren und Redakteurinnen zusammengetan und will künftig noch mehr über Themen schreiben, die uns Pfälzer ausmachen.

Es geht dabei um dieses Gefühl, das sich mit Worten kaum beschreiben lässt. Wir nennen es „Pfalzgefühl“. Am ehesten treffen es vielleicht die Musiker der „Anonyme Giddarischde“ mit ihrem Pfalzlied: „Annerschwu is annerschd, un halt net wie in de Palz“.

Alle zwei Wochen

Im neuen Newsletter gibt es künftig Themen für alle, die die Pfalz im Herzen tragen. Für alle, die wissen, wo Hettrum, Hääschde und Harschem liegen. Und für alle, die warme Sommerabende am liebsten mit ihren Freunden und Dubbeglas in der Hand verbringen.

Alle zwei Wochen schreiben Mitglieder der RHEINPFALZ-Redaktion über ihre Liebe zur schönsten Region der Welt. So sehen wir die Pfalz zumindest.

Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.