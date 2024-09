Kurvig, überraschend und nichts für Anfänger – so zeigt sich der neue Mountainbike-Trail „Reh-Line“ bei Annweiler. Die legale Downhillstrecke liegt am Rehberg – einem touristischen Hotspot des Pfälzerwalds in direkter Nachbarschaft zum Trifels. Bewusst gewählt, um zu zeigen, wie Bikern, Wanderern und Forst ein gutes Miteinander gelingen kann. Der rund 1,5 Kilometer lange Singletrail startet kurz unterhalb des Rehbergturms und führt über 200 Höhenmeter durch den Wald den Berg hinab bis zum Wanderparkplatz. Angelegt haben ihn viele Ehrenamtliche des Vereins Pfalzbiker in Kooperation mit dem Forstamt Annweiler. Schon vor zwei Jahren entstand aus dieser Kooperation heraus der legale Doppel-Trail „Föhrle“ am Föhrlenberg bei Annweiler als landesweites Pilotprojekt. Eröffnet wird „Reh-Line“ am Samstag um 13 Uhr. Mehr zum Thema lesen Sie hier