Edenkoben. Die Stadt Edenkoben möchte schneller Mängel beheben und damit ihre Plätze und Einrichtungen besser pflegen. Damit das gelingt, ist sie auch auf die Hinweise der Bürger angewiesen, weshalb sie ein neues Angebot auf die Beine gestellt hat.

Bisher wird sich in der Stadt meist um jene Schäden gekümmert, die Mitglieder des Stadtrates oder Gemeindearbeiter in den Straßen und Anlagen feststellen beziehungsweise wenn Bürger die Verantwortlichen auf diese hinwiesen. „Ich möchte dies nun auf eine breitere Basis stellen und unseren Einwohnern die Möglichkeit geben, direkt Schäden zu melden, was zeitgleich auch die Arbeitsbelastung vermindert“, teilt Stadtbürgermeister Ludwig Lintz (CDU) auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Interessierte können deshalb neuerdings online auf der Webseite der Stadt eine Schadensmeldung absetzen. Sie müssen dabei ihren Namen nennen. Auch müssen sie angeben, wo der Schaden festgestellt wurde, beispielsweise auf einem Parkplatz oder Friedhof, oder ob es sich bei ihrer Meldung um eine Anregung handelt, in einem bestimmten Gebiet tätig zu werden. Die Nutzer können entweder den genauen Standort, also die Straße, benennen oder diesen auf einer Karte markieren, wenn sie sich nicht auskennen sollten. Bilder können hinzugefügt werden. Auch besteht die Möglichkeit, online zu verfolgen, ob und wann ihr Anliegen bearbeitet wurde.

Die Einrichtung dieses Mängelmelders, die bereits in zahlreichen Kommunen etabliert ist, zum Beispiel auch in Landau und Neustadt, und die es in verschiedener Ausführung gibt, hat laut Ludwig Lintz nichts mit der Situation auf der Alla-Hopp-Anlage zu tun. Besucher der Spiellandschaft hatten in der Vergangenheit hier und dort Verbesserungsbedarf gesehen und Informationen vonseiten der Stadt vermisst. Nach einem Austausch zwischen Stadtratsmitgliedern und Vertretern der Bürgerinitiative wurden auch dort Veränderungen angekündigt.