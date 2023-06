Pünktlich zum Trainingsauftakt am Montag verkündet der 1. FC Kaiserslautern den nächsten Transfer. Der Verein leiht den polnische Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz vom 1. FC Union Berlin aus.

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen beschreibt den 24-Jährigen als „körperlich sehr robusten Linksfuß mit viel Offensivdrang, der mit seinem Einsatzwillen sehr gut auf den Betzenberg passt und der in seinen jungen Jahren schon viel internationale Erfahrung sammeln konnte“. Im Sommer 2021 wechselte Puchacz zu Union Berlin, in den vergangenen beiden Spielzeiten verliehen ihn die Köpenicker bereits jeweils in der Rückrunde, zunächst an Trabzonspor in die Türkei, dann zu Panathinaikos Athen nach Griechenland.

Puchacz absolvierte mehr als 50 Spiele in den polnischen Nachwuchs-Nationalmannschaften, 2021 debütierte er für die A-Nationalmannschaft und kam in allen drei Partien der Europameisterschaft zum Einsatz. Zuletzt stand er im März 2023 bei den Spielen gegen Schweden und Albanien im polnischen Aufgebot. Beim FCK will der 24-Jährige nun „die nächsten Entwicklungsschritte in meiner Karriere zu machen und weiter Spielpraxis sammeln“.