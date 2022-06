Elias Huth hatte mehrere Optionen auf einen neuen Arbeitgebeber, nun ist die Entscheidung gefallen: Der 25-jährige Stürmer wechselt vom 1. FC Kaiserslautern zum FC Erzgebirge Aue. „Wir wollen Elias und sind an ihm dran. Er besitzt viel Potenzial und muss den nächsten Schritt gehen“, hatte Aues Trainer Timo Rost in den Tagen zuvor bereits das große Interesse des FC Erzgebirge hinterlegt. Die offizielle Bestätigung der beiden Vereine steht zwar noch aus, sie wird für den Nachmittag erwartet. In den sozialen Netzwerken aber zeigte FC-Chef Helge Leonhardt ein gemeinsames Foto mit dem Stürmer und einem Hinweis auf den Trainingsauftakt an diesem Sonntag.

Zweimal hatte der FCK Huth zuvor ausgeliehen. Beim FSV Zwickau avancierte der Blondschopf in der Saison 2019/20 mit 14 Treffern in 31 Spielen ebenso zum verlässlichen Torschützen wie beim Halleschen FC, für den er in der zweiten Hälfte der vorigen Runde in 18 Spielen zehnmal traf. Allein bei den Roten Teufeln vermochte Huth sich nicht durchzusetzen.

Huth unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der Kontrakt beinhaltet eine Option.