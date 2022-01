Eigentlich wollte Henri Lotze in diesem Wintersemester sein Master-Studium an der Universität im südschwedischen Malmö aufnehmen. Stattdessen ist er seit 1. Dezember Klimaschutzmanager in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Im Sommer erhielt er die Mitteilung, dass wegen der Pandemie nur ein Online-Studium möglich sei. „Es ging dabei nicht nur um ein Semester, das komplette Masterstudium sollte online stattfinden“, erzählt Lotze. Doch darauf hatte er keine Lust. Der aus Bitburg stammende Lotze hat in Landau seinen Bachelor-Abschluss in „Mensch und Umwelt“ gemacht. Radwege-Ausbau, Photovoltaikanlage, Car-Sharing und die Verbesserung der Infrastruktur für E-Mobilität stehen auf seiner Agenda. Eine zentrale Aufgabe sieht er in der Umweltbildung, nicht nur in Schulen und Kindergärten. „Wir können die Klimaziele nur erreichen, wenn wir die Bürger mitnehmen“, sagt Lotze. Zur Zeit entwickelt er neue Veranstaltungen rund um den Klimaschutz in der Region. Die Bürger sollen an der Ausgestaltung dieser Veranstaltungen mitwirken. Deshalb wurde am Mittwoch eine Online-Bürgerbefragung gestartet.