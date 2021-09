Venningen. Pünktlich zum Saisonbeginn hat Matthias Mangold einen Küchenratgeber zum Thema Wild geschrieben. Der Weinkenner und Kochbuchautor, der in Venningen eine Kochschule betreibt, hat auf rund 60 Seiten in handlichem Format jede Menge unkomplizierter Rezepte, verbunden mit viel Wissenswertem, zusammengestellt.

Es sind vor allem Einsteiger-Rezepte, die neugierig und auch Mut machen sollen, öfter Wildschein, Reh, Hirsch und Co. im Speiseplan aufzunehmen. Mal gegrillt, gerne auch geschmort oder gebraten. Die Hinweise reichen von der besten Würze für das fettarme Fleisch aus dem Wald bis zu Tipps zur Herstellung eines Wildfonds. Auf seiner kulinarischen Wild-Weltreise „serviert“ Mangold Wildschweincurry nach Asia-Art, eine Reh-Bolognese aus Italien, Jerky vom Reh, wie es die Amerikaner lieben, mexikanische Hirsch-Wraps oder auch Hirsch aus dem Wok nach thailändischem Vorbild. Und was ist Mangolds Lieblingsrezept? Das Wildschwein overnight: Das in Butterschmalz angebratene Wildschwein-Fleisch wird mit Rotwein und Marsala übergossen und im zugedeckten Bräter im Backofen bei 80 Grad zehn Stunden gegart.

Sein nächstes Kochbuch, es wird ein Mehrteiler unter dem Begriff „magic cooking“, ist in Vorbereitung.

Info



Matthias Mangold, „Wild“, Verlag Gräfe und Unzer, ISBN 978-3-8338-7983-8, 11,90 Euro.