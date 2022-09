Der jüngste ICE-Typ der Deutschen Bahn wird ab Mitte Dezember im regulären Fahrgastbetrieb eingesetzt – unter anderem auf der Strecke von Mannheim nach München.

Bahnchef Richard Lutz sagte in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ, der neue ICE 3 neo werde zunächst vor allem auf der Strecke von Frankfurt über Köln nach Dortmund unterwegs sein. Der neue ICE, der bei der Deutschen Bahn (DB) als Baureihe 408 geführt wird, übernimmt außerdem an Samstagen (erstmals am 17. Dezember) ein Zugpaar auf der Linie von Dortmund über Mannheim nach München. Dieses Zugpaar befährt dabei die zum Fahrplanwechsel in Betrieb gehende Schnellfahrstrecke von Wendlingen nach Ulm. Sie ermöglicht eine Verkürzung der Fahrzeit um rund 10 Minuten. Das neue Fahrplanjahr 2023 beginnt bei der DB mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember. Näheres zum Einsatz des neuen ICE finden Sie hier.