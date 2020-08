Die Dr. Theiss Naturwaren GmbH aus Homburg kehrt wie angekündigt ab 1. September für vorerst zwei Spielzeiten mit ihrer Marke Allgäuer Latschenkiefer als Trikotsponsor des 1. FC Kaiserslautern zurück. Das gab das auf Körperpflegeprodukte spezialisierte Unternehmen mit dem FCK am Donnerstag in Homburg bekannt. Als Hauptsponsor zahlt die Firmengruppe rund 800.000 Euro pro Jahr und bleibt zudem vorerst Ärmelsponsor. Auf dem Trikotärmel gibt es einen Logowechsel – statt Allgäuer Latschenkiefer steht dort nun der Theiss-Markenname der Zahnpasta Lacalut.

Allgäuer Latschenkiefer war schon der Hauptsponsoren-Schriftzug der Jahre 2010 bis 2014 beim FCK.

Die geschäftsführenden Gesellschafter der Theiss-Gruppe, Professor Peter Theiss und Giuseppe Nardi, unterstrichen auch ihr Engagement als Teil der fünfköpfigen regionalen Investorengruppe. Die Gruppe stellt der im vorläufigen Insolvenzverfahren befindlichen FCK KGaA nun 8,3 Millionen Euro an Eigenkapital zur Verfügung und erhält dafür 25 Prozent der FCK-Aktien. „Wir sind nicht nur für ein Jahr hier, unsere Investition ist langfristig angelegt“, sagten der Kaiserslauterer Mit-Investor Klaus Dienes und Nardi. „Wir haben alle profitable Unternehmen. Wir können die Zukunft des FCK auch über die 8,3 Millionen Euro hinaus begleiten, wenn es für beide Seiten Sinn ergibt“, sagte Nardi. Zur fünfköpfigen Investorengruppe gehören auch Dieter Buchholz (Buchholz-Fachinformationsdienst) und Axel Kemmler (KKS Kopiersysteme). Die Investition sei so ausgelegt, berichtete Nardi zudem, dass damit eine Basis vorhanden sei, um einen Ankerinvestor zu gewinnen, „der eine erhebliche Summe in den FCK einzahlen kann“.

FCK sonntags im DFB-Pokal gegen Regensburg

Am Donnerstag wurde auch die erste DFB-Pokalrunde terminiert: Der FCK empfängt am Sonntag, 13. September, 15.30 Uhr, den Zweitligisten Jahn Regensburg im Fritz-Walter-Stadion. Dann im neuen roten Heimtrikot, das der FCK ebenfalls am Donnerstag in Homburg präsentiert hat. Darauf sind mehrere Details zu sehen, unter anderem kleine geprägte Teufelsköpfe.