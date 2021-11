Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland stark angestiegen: Dem RKI wurden binnen eines Tages mehr als 50.000 Neuinfektionen gemeldet. Auch die Inzidenz steigt weiter. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages den Höchstwert von 50.196 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von Donnerstagmorgen, 03.40 Uhr, wiedergeben. Am Vortag waren es 39.676 Ansteckungen und vor genau einer Woche hatte der Wert bei 33.949 Ansteckungen gelegen. Bereits der Wert vom Mittwoch war ein Höchststand gewesen. Zum ausführlichen Text