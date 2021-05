Die russische Hackergruppe Nobelium, die hinter dem SolarWinds-Cyberangriff vom vergangenen Jahr steht, fährt derzeit eine neue großangelegte Attacke. Ziel sind nach Angaben des Softwareriesen Microsoft unter anderem Behörden, Nichtregierungsorganisationen und Politikinstitute in mindestens 24 Ländern. „Diese Angriffswelle zielte auf rund 3000 E-Mail-Konten in mehr als 150 verschiedenen Organisationen ab“, erklärte Microsoft Vize-Präsident Tom Burt in einer Mitteilung. „Mindestens ein Viertel der ins Visier genommenen Organisationen sind in den Bereichen internationale Entwicklung, humanitäre Arbeit und Menschenrechte aktiv.“

Die Hacker konnten sich den Angaben zufolge Zugriff auf ein E-Mail-System der US-Entwicklungsagentur USAID verschaffen. Von dort aus schickten sie sogenannte Phishing-E-Mails an ihre Opfer. Diese enthielten einen Link, der beim Anklicken die Geräte der Betroffenen mit einer Schadsoftware infiziert. Im vergangenen Jahr hatten die Hacker sich über Software des US-IT-Unternehmens SolarWinds Zugang zu den Systemen von Ministerien, Behörden und Unternehmen verschafft.