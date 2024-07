Noch bis Dienstag, 16. Juli, läuft das Brezelfest in Speyer. Stephan Finke ist der neue Betreiber des Festzelts beim Brezelfest 2024. Der Frankenthaler ist 2015 sozusagen in das Metier reingerutscht und geblieben. Er ist bereits vertreten beim Backfischfest Ketsch, beim deutsch-französischen Freundschaftsfest in Heidelberg, beim Frankenthaler Oktoberfest und vielen weiteren Festen. Nun auch in Speyer. Im Interview mit Susanne Kühner spricht er darüber, was ihn in bewegt hat, nun auch nach Speyer zu kommen, über „Pink denken“ sowie über Bierpreise. Zum Interview.