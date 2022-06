Wie oft Wanderer in der Pfalz gerettet werden müssen und wer für die Einsätze bezahlen muss

In den österreichischen Bergen mussten am Dienstag 99 Schüler und acht Lehrer aus der Pfalz aus Bergnot teilweise mit Hubschraubern gerettet werden. Auch in der Pfalz geraten immer mal wieder Wanderer in die Bredouille – wenngleich weniger dramatisch. Zum Artikel

Kibobad nach Fehlalarm geräumt

Lautsprecherdurchsagen, die dazu aufforderten, das Schwimmbad zu verlassen, sorgten am Sonntagnachmittag für Verwirrung im Kibobad – nicht nur bei den Besuchern, sondern auch bei den Mitarbeitern, die sich auf die Suche nach der angeblichen Störung machten. Zum Artikel

In trockenen Tüchern: Bundesliga-Torwart Luthe kommt zum FCK

Der Wechsel von Torwart Andreas Luthe (35), zuletzt Stammkeeper beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin, zum Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern ist nach Informationen der RHEINPFALZ in trockenen Tüchern. Zum Artikel

Badeverbot ignoriert und im Schlamm stecken geblieben

Weil er verbotenerweise in einer Schlammgrube des Kieswerks am Silbersee badete und dabei im Schlamm steckenblieb, mussten am Samstag Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst anrücken, um einen 16-Jährigen zu befreien. Zum Artikel

Hohe Mieten in Pfälzer Städten: So will das Land jetzt gegensteuern

Drei Pfälzer Städte gelten ab sofort als angespannte Wohnungsmärkte. Aus Sicht der Landesregierung sind Mieten dort zu hoch und Wohnraum besonders knapp. Was Mieter erwarten können – oder auch nicht. Zum Artikel

Senioren im Visier von Banden: Betrüger finden immer neue Tricks

Falsche Enkel, falsche Polizisten und sogar falsche Privatermittler, die versprechen, von Betrügern erbeutetes Geld wiederzubeschaffen: Senioren stehen auch in der Pfalz unter dem Dauerangriff von Banden, die sie um ihr Geld bringen wollen. Zum Artikel

Drohnen-Pilotprojekt: Luftunterstützung für die Polizei

Bei der Vermisstensuche unterstützen, vermeintlich gefährliche Gegenstände aus der Nähe betrachten, für eine schnelle Übersicht sorgen oder Tatortaufnahmen fertigen: Drohnen werden im Polizeialltag bereits vielfältig eingesetzt. Das neue Einsatzmittel hat aber auch seine Grenzen. Zum Artikel

23-Jähriger geht mit Messer auf seinen Vater los

Am Samstag gegen 10 Uhr geriet ein 23-Jähriger mit seinem Vater in Streit. Dabei griff der Sohn zu einem Messer und ging auf seinen Vater los. Zum Artikel