Mit einer neuen Betrugsmasche über den Messenger-Dienst WhatsApp versuchen Täter ihre Opfer emotional unter Druck zu setzen. Mit Erfolg. In den vergangenen zwei Wochen wurden allein in Bad Bergzabern sechs solcher Fälle zur Anzeige gebracht. Mehrere Tausend Euro konnten die Täter schon erbeuten. Dabei gehen die Betrüger sehr subtil vor und gaukeln ihren späteren Opfern vor, Familienangehörige in Not zu sein.

