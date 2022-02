Sven Mulder (49) wird am 1. März Managing Director der SAP Deutschland SE & Co. KG und verantwortet in dieser Funktion das Deutschland-Geschäft des Konzerns. Er folgt auf Alex Kläger, der seit Februar die Region Mittel- und Osteuropa für SAP leitet. Wie der Walldorfer Software-Konzern am Donnerstag weiter mitteilte, ist Mulder seit 2019 bei SAP in verschiedenen Führungsrollen tätig.

SAP war zunächst die Abkürzung für System-Analyse und Programmentwicklung, dann für Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung. Die fünf Gründer neben Hasso Plattner (78): Dietmar Hopp (81), Klaus E. Tschira (2015 verstorben), Claus Wellenreuther (87) und der gebürtige Kaiserslauterer Hans-Werner Hector (82).

SAP beschäftigt in der Region Rhein-Neckar rund 17.500 Menschen, darunter viele aus der Pfalz.