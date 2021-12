Härtere Corona-Regeln im Dezember?

Noch im Dezember könnten Bund und Länder erneut härtere Corona-Beschränkungen erlassen. Dabei soll es auch um Kontaktbeschränkungen für Geimpfte gehen. Zum Artikel

Novavax in der EU zugelassen

Der Impfstoff Novavax gilt als eine Alternative für diejenigen, die sich mit den bisher verfügbaren Angeboten nicht impfen lassen wollen. Die heute verkündete EU-Zulassung ermöglicht eine baldige Lieferung. Zum Artikel

Ungeimpfte Pflegeheim-Kräfte entlassen

In dem Mannheimer Pflegeheim, in dem sich im Herbst das Coronavirus offenbar rasant ausbreitete, sind mittlerweile zwei nicht geimpfte Mitarbeiter freigestellt worden. Zum Artikel

Studie: 40 Prozent der Infizierten haben Long Covid

Die Unimedizin Mainz hat in einer neuen Studie herausgefunden, dass zwei von fünf Corona-Infizierten von Long Covid betroffen sind. Ein Geschlecht trifft es demnach deutlich häufiger als das andere. Zum Artikel

Germersheim: Versammlung trotz Verbots

Über diverse Instant-Messenger und auf Internet-Plattformen wurde für eine Aktion „am Rhein“ am Sonntagabend geworben. Die Behörden hatten das eigentlich verboten, dennoch kamen die Leute. Zum Artikel

Krebspatient beklagt Zustände im Klinikum LU

Es soll keine Kritik am Pflegepersonal oder der Ärzteschaft des Klinikums in Ludwigshafen sein. Die Umstände seines Aufenthalts seien einem Krebspatienten aber so unerträglich gewesen, dass er darauf aufmerksam machen will. Zum Artikel

Affäre um Ex-Bürgermeister: Urteil verkündet

Der gebürtige Pfälzer Marcus Held hatte die Vorwürfe von Korruption und Untreue gegen ihn während seiner Zeit als Bürgermeister immer zurückgewiesen. Jetzt wurde er verurteilt. Zum Artikel