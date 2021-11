Chefwechsel sind nichts Seltenes bei dem Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger SE. Nun soll es Thomas Schulz richten, den früheren Bauspezialisten in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, der am Donnerstag Zahlen für das dritte Quartal 2021 vorlegt. Der gebürtige Saarländer und promovierte Ingenieur übernimmt zum 1. März 2022 den Vorstandsvorsitz. Der Aufsichtsrat hat ihn einer Mitteilung von Bilfinger zufolge nach einem mehrmonatigen Bewerbungsverfahren am Mittwoch bestellt, nachdem der aktuelle Arbeitgeber, die FLSmidth & Co. A/S in Kopenhagen, die Schulz bisher leitete, der Freigabe zugestimmt hatte. Das Unternehmen ist laut Mitteilung Dienstleister für die weltweite Bergbau- und Zementindustrie. Der 56-Jährige wird Nachfolger von Tom Blades, der den einstigen Bauspezialisten seit Juli 2016 führte. Anfang 2021 hatte das Unternehmen mitgeteilt, den fünfjährigen Vertrag mit dem 64-Jährigen nicht zu verlängern, der sich mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückzog. Laut der seitherigen Interims-Chefin und Finanzvorständin Christina Johansson war Blades zuletzt noch beratend für Bilfinger tätig.