Flüchtlingsunterkünfte: „Die Lage ist angespannt“

Die Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis sind beliebte Wohnorte. Es sind Orte auf dem Land, ganz in der Nähe zur Stadt. Wohnraum ist deshalb ohnehin schon knapp, und richtig eng wird es, wenn zudem Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Wegen des Hackerangriffs gilt derzeit bis 15. Februar ein Aufnahmestopp. Danach könnten 70 bis 80 Flüchtlinge pro Monat kommen. Das stellt alle vor eine große Herausforderung. Zum Artikel

Neue Sorten sind in den Weinbergen gefragt

Es gibt sie schon länger, aber die Winzer scheuen sich immer noch davor, sie anzubauen: Piwis, die pilzwiderstandsfähigen Weinsorten. Bisher machen sie einen verschwindend geringen Anteil aus. Dabei kann die Branche damit beim Verbraucher punkten. Zum Artikel

Erneut Warnstreiks bei Post in Rheinland-Pfalz

In der Tarifauseinandersetzung bei der Deutschen Post AG ruft die Gewerkschaft Verdi auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder zu Warnstreiks auf. Die Arbeitsniederlegungen sind für Montag und Dienstag geplant und erstrecken sich laut Verdi bundesweit auf Brief- und Paketzentren sowie die Zustellung in ausgewählten Betrieben. Zum Artikel

Wie die Roten Teufel sich selbst austricksen und weiter siegen

Beim 2:1-Erfolg gegen Holstein Kiel greifen nicht nur die Spieler des FCK tief in die Psychokiste. Ein Mann scheint stoisch. Ob er es wirklich war? Zum Artikel

Kein Diesel mehr aus Russland: Steigen jetzt die Spritpreise?

Wegen des Ukraine-Kriegs kappt die Europäische Union die Rohstoffgeschäfte mit Russland. Der nächste Schritt: ein Importstopp für Diesel und Co. Steigen nun die Preise an der Zapfsäule? Zum Artikel

Kurioser Unfall in einer Waschstraße

Am Samstag kam es zu einem Auffahrunfall auf dem Fließband einer Waschstraße in der Hainbachstraße in Landau. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich die beiden Fahrzeuge schon im Waschvorgang auf dem automatischen Fließband, als der Fahrer des hinteren Fahrzeugs losfuhr und in das Heck des davorstehenden Autos brummte. Zum Artikel

Schlosshotel: Betreiber will bis Ende des Monats das Feld räumen

Hat es sich in dreieinhalb Wochen ausgespukt im Rockenhauser Schlosshotel? Es scheint, dass sich das bislang wohl dunkelste Kapitel der Hotel-Geschichte seinem Ende nähert. Zum Artikel

Der China-Ballon schwebt weiter über der US-Innenpolitik

Die Amerikaner haben die bizarre Reise des mutmaßlichen chinesischen Spionageobjekts teils besorgt und teils amüsiert verfolgt. Die Republikaner drängen zu knallharter Konfrontation. Zum Artikel