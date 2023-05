Der Pfälzerwald ist beliebt. Sehr viele Menschen verbringen ihre Freizeit dort, wandern, fahren Rad, gehen spazieren. Dass die Erholungssuchenden immer mehr werden, hat auch Schattenseiten: Müll, Feuer, zertretene Pflanzen und unachtsame Menschen, die Sperrungen missachten, machen Naturschützern und Waldbesuchern Sorgen. Konflikte zwischen Interessensgruppen wie Mountainbikern, Wanderern oder Menschen, die im Wald arbeiten, kommen immer wieder vor. Das seien aber Einzelfälle, wie sämtliche beteiligte Gruppen immer wieder betonen.

Um die Konflikte zu entschärfen und möglichst gleich zu verhindern, hat die Pfalztouristik gemeinsam mit dem Landesforsten die Kampagne „Uffbasse!“ ins Leben gerufen. An einem runden Tisch haben alle möglichen Gruppen – Naturschützer, Vereine, Behörden – über ein Jahr gebraucht, um sich auf Kernbotschaften zu einigen. Die beteiligten Gruppen stehen hinter fast allen Botschaften. Doch es gab Streit rund um die Frage, wie auf das Mountainbiken eingegangen wird. Denn offiziell ist es laut Landeswaldgesetz nicht erlaubt, auf schmalen Trails zu fahren. Doch die Lebensrealität ist eine andere: Mountainbiker und Wanderer nutzen den Pfälzerwald gemeinsam auf schmalen Pfaden und es gibt laut Vertretern der Pfalzbiker kaum Streit darum. Deshalb hatte es im Vorfeld der Kampagne auch ein Petition gegeben, mit der Forderung, die Rechtslage bei der Kommunikation einfach wegzulassen. So, wie es in anderen Bundesländern auch gemacht wird. Doch bei der Umsetzung blieb der Hinweis auf die Rechtslage stehen.

