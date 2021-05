In der neuen Ampelregierung von SPD, Grünen und FDP werden drei zusätzliche Stellen für politische Beamte geschaffen. Das Ministerium für Klimaschutz, an dessen Spitze Anne Spiegel (Grüne) steht, wird zwei Staatssekretäre haben, bisher war im Umweltministerium nur einer. Gleiches gilt für das Ministerium für Familie, Integration und Kultur mit der neuen Ministerin Katharina Binz. Im Wissenschafts- und Gesundheitsministerium von Clemens Hoch (SPD) gibt es neben der Staatssekretärsstelle noch die neue Position eines Ministerialdirektors. Die Anzahl von 29 politischen Beamten, die beispielsweise auch an der Spitze von Behörden wie der Struktur- und Genehmigungsdirektion stehen, steigt damit auf 32.

Kolumne „Außerhalb des Protokolls“: Darf’s ein bisschen mehr sein?