Am Donnerstag tritt ein weiterer Teil des neuen Kita-Gesetzes in Kraft. Die Einrichtungen stehen vor großen Herausforderungen. Die größte wird sein, mehr Personal zu finden. Wie das Land das Problem lösen will, lesen Sie in unserem Hintergrund-Artikel.

Nicht alle sehen das neue Kita-Gesetz positiv: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft befürchtet ein Chaos in den Kitas.