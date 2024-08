Drei Jahre nach der Flutkatastrophe an der Ahr haben der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) am Donnerstag in Mainz zwei neue Polizeihubschrauber vorgestellt, die anders als ihre Vorgänger über Seilwinden zur Höhenrettung von Menschen verfügen. Daran fehlte es in der Flutnacht im Juli 2021, als zahlreiche Menschen im Ahrtal vor dem Wasser auf Dächer geflüchtet waren oder in Bäumen auf Rettung hofften. 136 Menschen starben damals. Im Juli 2022 erteilte das Innenministerium nach einer Ausschreibung den Auftrag für die beiden Polizeihubschrauber vom Typ H145 an die Firma Airbus Helikopters. Bei der Rettung von Menschen mit der Seilwinde werde die Polizei mit Höhenrettern der Feuerwehr Koblenz zusammenarbeiten. Stationiert sind die Hubschrauber in Winningen bei Koblenz. Sie werden neben allgemeiner polizeilicher Arbeit wie der Suche nach Menschen oder der Aufklärung bestimmter Lagen auch bei der Flächen- und Waldbrandbekämpfung eingesetzt. Sie sind leistungsfähiger als ihre Vorgänger. Die Investitionen bezifferte Schweitzer auf 36 Millionen Euro.

