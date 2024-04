Die großen, weißen Buchstaben über der Eingangstür sind abmontiert worden: Das „Oscar’s“ in der Louis-Escande-Straße ist damit endgültig Geschichte. Das Restaurant war im Sommer vergangenen Jahres nicht aus den Betriebsferien zurückgekehrt. Seit Mitte Februar hat das Restaurant aber wieder geöffnet, nun unter dem Namen „Velvet“.

