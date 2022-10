Verbrenner-Aus ab 2035? Was auf Verbraucher zukommt

In gut 12 Jahren sollen alle Neuwagen in der EU emissionsfrei sein. Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich am Donnerstag für diesen Schritt ausgesprochen. Was bedeutet die Entscheidung für Autofahrerinnen und Autofahrer? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Hier geht’s zum Artikel.

Omikron-Sublinie „Cerberus“: Wie gefährlich ist die neue Corona-Variante?

Geht es jetzt wieder los? Neue Omikron-Sublinien haben begonnen, sich in Deutschland und anderswo zunehmend auszubreiten. Was bisher bekannt ist - und was die Bezeichnung Höllenhund damit zu tun hat. Hier geht’s zum Artikel.

Bahnstation von Volker Wissings Heimatort droht Stilllegung

Mehreren Pfälzer Bahnlinien droht die Stilllegung, wenn nicht bald die Mittel für den regionalen Schienenverkehr aufgestockt werden. Betroffen wäre davon auch die Südpfälzer Heimatgemeinde von Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Hier geht’s zum Artikel.

Überfahrener Hund: Halter vermutet Vorsatz

Ein junger, gesunder Hund, ein verspielter Shepherd mit Namen Filou, wurde am Donnerstag auf einem Feld bei Pirmasens überfahren – mit Vorsatz, vermutet Halter Stiv Katzelberger. Hier geht’s zum Artikel.

Solaranlagen für den Balkon: Was Bürger beachten müssen

Die Energiekrise fördert die Nachfrage nach alternativen Stromquellen. Sogenannte Balkon-Kraftwerke schleusen Sonnenenergie über die Steckdose ins Hausstromnetz. Doch nicht jeder, der sie bräuchte, kann sie sich auch leisten. Wie sieht“s in Mannheim aus? Hier geht’s zum Artikel.

„Viele Italiener haben kein negatives Bild vom Faschismus“

„Es gibt auch Anti-Faschisten – viele, aber auch nicht sehr viele. Und dann gibt es die große Mehrheit der Italiener, die nicht faschistisch sind.“ Der Autor und Journalist Aldo Cazzullo erklärt, warum 100 Jahre nach der Machtübernahme Mussolinis dennoch so viele Italiener die postfaschistische Giorgia Meloni gewählt haben. Hier geht’s zum Artikel.

Katarische Sportlerin will ihr Heimatland nicht nur auf Menschenrechtsverletzungen reduziert sehen

„Seit Jahren verlangt man in Europa, dass wir uns hier in Katar öffnen und dass wir Fortschritte erzielen sollen“, sagt Farid, „wenn wir dann Reformen durchsetzen, will das leider fast niemand anerkennen.“ DIE RHEINPFALZ portraitiert Menschen, die am Persischen Golf leben und zeigen möchten, welches Leben dort möglich ist. Hier geht’s zum Artikel.

Baden-Württemberg kippt Maskenpflicht in Pflegeheimen

Das Land Baden-Württemberg kippt auf eigene Faust die Maskenpflicht in Pflegeheimen. Gesundheitsminister Manne Lucha sagte, man habe die Einrichtungen am Freitag per Brief über diese Neuerung informiert.

Hier geht’s zum Artikel.

Inzidenzen in der Pfalz weitgehend gleich geblieben

Für Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt am Freitag 2389 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus seit Donnerstag. Für die Städte Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal sowie für den Rhein-Pfalz-Kreis sind wegen des Hackerangriffs auf die Kreisverwaltung keine aktuellen Angaben verfügbar. Hier geht’s zum Artikel.

Halloween und Zoo-Programme in der Region

Spielt das Wetter mit, werden kleine Hexen und Zauberer an Halloween besonders auf ihre Kosten kommen. Das Frezeitmagazin LEO hat Veranstaltungen und Ausflugsideen am Wochenende vor Allerheiligen aus der Vorder und Westpfalz zusammengetragen; auch mit einen Tipp für diejenigen, die sich informieren und nicht gruseln wollen. Hier geht’s zum Artikel.

Ab Sonntag gilt wieder die Winterzeit: Diese Tricks lassen Sie besser einschlafen

Nach der Zeitumstellung schlafen wir oft schlecht ein. Schlafexperten erklären, warum der Körper so reagiert - und geben Tipps für eine erholsame Nachtruhe. Hier geht’s zum Artikel.