Die in der Corona-Krise entstandene Zweiteilung der Fußball-Oberliga gehört der Vergangenheit an. In der neuen Spielzeit treten daher 20 Mannschaften in einer Staffel an. Auf sie wartet ein Mammutprogramm. Bis Anfang September sind vier englische Wochen vorgesehen. Auch am Feiertag des 3. Oktobers wird gespielt – das bedeutet 16 Punktspiele in 70 Tagen. Da die Liga ab der Saison 2024/25 wieder auf 18 Vereine reduziert wird, können bis zu acht Mannschaften absteigen.

Der Abstieg der Traditionsvereine Eintracht Trier und Wormatia Worms aus der Regionalliga verspricht ein deutlich höheres Zuschauerinteresse in der Oberliga. Beide Teams haben eine große Anhängerschaft – das füllte nicht nur die Stadien, sondern führte in der Vergangenheit auch manchmal zu Problemen. Deshalb müssten Verband und Vereine verstärkt Sicherheitsgespräche mit den zuständigen lokalen Behörden führen, kündigte der Südwestdeutsche Fußballverband an.

Prämie für faire Teams

Staffelleiter Lothar Renz (Gundheim) weist auf mögliche Änderungen der Anstoßzeiten hin. Er möchte das Aufeinandertreffen mit rivalisierenden Fangruppen der Profiklubs vermeiden. Daher müsse man auf die Terminierung dieser Spiele warten.

Mit der abgelaufenen Saison zeigte sich Renz zufrieden: „Es war durchweg fair, wir mussten nur rund 40 Urteile fällen. Mögliche Problemstellungen konnten wir gemeinsam zur Zufriedenheit aller Seiten lösen.“ Die drei fairsten Teams – TSV Schott Mainz, SV Waldalgesheim und SV Morlautern – sicherten sich 2000 Euro Prämie von Lotto Rheinland-Pfalz, am Ende der Fair-Play Wertung stand der FV Engers. Neben Meister TSV Schott Mainz stieg auch der TuS Koblenz nach gewonnener Relegation in die Regionalliga auf. Sechs Teams mussten den Gang in die Verbandsligen antreten.