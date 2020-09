Der neue Mireo-Triebwagen für die S-Bahn Rhein-Neckar wurde am Freitag im Mannheimer Hauptbahnhof erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Bereits ab Montag, 14. September, wird der neue Triebwagen im planmäßigen Fahrgastbetrieb eingesetzt. Er übernimmt ein Zugpaar auf der Strecke von Mannheim nach Biblis und zurück, und zwar den Zug um 6.11 Uhr ab Mannheim (Biblis an 6.37 Uhr) und den Gegenzug um 7.02 Uhr ab Biblis (Mannheim an 7.44 Uhr). Nach und nach soll der Probebetrieb auf weitere Strecken ausgedehnt werden. Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember sollen die Mireo den kompletten Betrieb auf den Linien von Groß Rohrheim über Biblis, Mannheim und Schwetzingen nach Karlsruhe sowie von Heidelberg über Sinsheim nach Eppingen samt dem Seitenast von Meckesheim nach Aglasterhausen übernehmen. Auf der Linie S 6 von Mannheim über Ludwigshafen, Frankenthal und Worms nach Mainz sollen die neuen Fahrzeuge ab Dezember 2021 eingesetzt werden.