Der Luchs breitet sich in der Pfalz weiter aus. Bei einer groß angelegten Bestandsaufnahme in den vergangenen Monaten tappten drei bisher unbekannte Tiere in aufgestellte Fotofallen. Die Tiere stammen laut dem Leiter des Koordinationszentrums Luchs und Wolf (Kluwo), Julian Sardini, mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Pfälzerwald-Population. Wo die Tiere in den vergangenen Wochen gesichtet wurden und in welche Nachbarregionen sich die Luchse ausgebreitet haben, lesen Sie hier.