Das Impfzentrum in Schifferstadt wird in der neuen Kreissporthalle im Neustückweg eingerichtet, das hat Landrat Clemens Körner (CDU) bei einer Pressekonferenz mitgeteilt. Der Rhein-Pfalz-Kreis hält demnach an seinen Plänen fest, ein eigenes Impfzentrum zu errichten, auch wenn Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ins Gespräch gebracht hatte, die Kreisbürger könnten sich auch in der Walzmühle in Ludwigshafen testen lassen.