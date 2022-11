Kommentar zum deutschen WM-Start: Erschreckend labil

Die deutschen Fußballer stehen nach ihrem ersten Spiel kurz vor dem Ausscheiden – und haben sich das durch altbekannte Nachlässigkeit unnötigerweise selbst eingebrockt, hat Sportredakteur Michael Wilkening beobachtet. Zum Artikel

Protest vor Anpfiff: Deutsche Spieler halten sich bei Teamfoto den Mund zu

Die deutschen Fußball-Nationalspieler haben sich beim Mannschaftsfoto unmittelbar vor dem Anpfiff der WM-Partie gegen Japan demonstrativ die Hand vor den Mund gehalten. Die DFB-Auswahl sendete damit sehr offensichtlich ein Zeichen an den Fußball-Weltverband FIFA, der in Katar die „One Love“-Kapitänsbinde verboten hatte. Zum Artikel

Willersinn-Mord: Neue Justiz-Panne

Im Verfahren um den Mord an einer 17-Jährigen am Ludwigshafener Willersinnweiher im März 2020 ist es zu einer neuen Justiz-Panne gekommen: Der am Pfälzer Oberlandesgericht in Zweibrücken für den Fall zuständige Senat hat seinen Vorsitzenden wegen Befangenheits-Verdacht von den weiteren Entscheidungen ausgeschlossen. Zum Artikel

Obduktionsergebnis: Erstochene Frau ist verblutet

Die bei einer Messerattacke am Freitag in Speyer getötete Frau ist innerlich und äußerlich verblutet. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch mit. Zum Artikel

Geht das Apothekensterben weiter?

Gehört die Dorfapotheke bald der Vergangenheit an? Corona-Pandemie, Fachkräftemangel und aktuell die steigenden Energiepreise belasten die Apotheker und lassen so manchen ans Aufgeben denken. Dazu kommt jetzt noch ein neues Bundesgesetz, das Honorarkürzungen zur Folge hat. Viele Apotheker aus dem Kreis Kaiserslautern sehen die Lage pessimistisch. Zum Artikel

Fragen und Antworten zur steigenden Erbschaftssteuer ab 2023: Das Haus noch schnell verschenken?

Weil viele Erbschaften ab 2023 steuerlich höher bewertet werden sollen, kann eine Schenkung noch in diesem Jahr unter Umständen sinnvoll sein. Vor überstürztem Handeln allerdings wird gewarnt. Zum Artikel

Ohrfeige Ludwigshafen: ADD genehmigt Haushalt für 2023 schon wieder nicht

Das ist insbesondere eine Ohrfeige für den Stadtkämmerer Andreas Schwarz: Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat signalisiert, dass der Ludwigshafener Haushaltsplan 2023 nicht genehmigungsfähig ist. Wie es nun weitergeht. Zum Artikel

Dreyer sagt Menschen in Rheinland-Pfalz Hilfen für den Winter zu

„Bürger und Bürgerinnen können sich auf einen starken Staat verlassen“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. „Die Bundesregierung und die Landesregierungen tun alles dafür, dass die Preise gedeckelt werden und Energie nicht unbezahlbar wird.“ Zum Artikel

Beim B10-Ausbau gibt es scharfe Kritik am Land

Der Fahrgastverband Südpfalz mobil erwartet, dass der „salami-taktische B-10-Ausbau“ im Chaos enden wird. Das schreibt der Landauer Vorsitzende Magnus Hellmich an Erich Weiß, den Vorsitzenden der Initiative „B10 - Vier Spuren jetzt“. Zum Artikel