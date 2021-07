In den zurückliegenden Monaten wurden vom Südpfalz-Tourismus der Verbandsgemeinde alle Informationstafeln in den Außengemeinden Hördt, Kuhardt, Leimersheim und auch in Rülzheim aktualisiert und erneuert. Die letzte Tafel wurde dieser Tage aufgestellt.

Die witterungsbeständigen Infotafeln mit Kartendarstellung der jeweiligen Orte stehen an frequentierten Plätzen und informieren Besucher und Spaziergänger über das touristische Angebot der Fitness- und Wohlfühlregion Rülzheim. Neben ausführlichen Informationen auf den Tafeln vor Ort kann man über einen abgebildeten QR-Code auch auf die Internetseite des Vereins gelangen. Dort sind weitere Informationen gebündelt, auch in englischer und französischer Sprache.

Weitere QR-Codes verlinken auf Veranstaltungen, Unterkünfte und Gastronomie. Besonders hervorgehoben sind darauf die Sehenswürdigkeiten, Rad- und Wanderwege. „Wir wollen das touristische Angebot innerhalb der Verbandsgemeinde stärker in den Vordergrund rücken“, so der Vorsitzender des Tourismusvereins, Bürgermeister Matthias Schardt. Mit den touristischen Infotafeln präsentiere der Verein „ein Schaufenster zu Sehenswürdigkeiten und lohnenden Zielen vor Ort“.

Info



www.suedpfalztourismus-ruelzheim.de.