Wohnungswirtschaft sichert Mietern Kündigungsschutz in Energiekrise zu

Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen hat erklärt, dass niemand seine Wohnung wegen krisenbedingter Zahlungsschwierigkeiten verlieren soll. Er stellt gleichzeitig konkrete Forderungen an die Politik. Zum Artikel

Gasumlage auf dem Prüfstand - Gasspeicher zu 90 Prozent gefüllt

Derzeit ist eine Verstaatlichung des angeschlagenen Energiekonzerns Uniper im Gespräch. Was wiederum Fragen zu der ab Oktober geplanten Umlage aufwirft. Zum Artikel

Kommentar zum Urteil über die deutsche Vorratsdatenspeicherung: Abfuhr mit Ansage Verschiedene Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs stellten in der Vergangenheit klar: Staatliches Sammeln persönlicher Daten sind auf keinen Fall anlasslos zulässig. Es braucht immer konkrete Bedrohungen und klare Beschränkungen. In Deutschland müssen nun Lösungen her, die nicht alle Bürger unter Generalverdacht stellen, kommentiert Politik-Redakteur Peter Müller. Zum Artikel Es könnte zu laut werden: Musikverein darf nicht an geplanter Stelle bauen Die alte Probenstätte der Dorfmusikanten aus Lingenfeld (Kreis Germersheim) ist verkauft, doch der geplante Neubau könnte sich noch eine Weile hinziehen. Das Verwaltungsgericht in Neustadt hat entschieden, dass der Musikverein sein Vereinsheim nicht an der erdachten Stelle bauen darf. Das Urteil dürfte im Ort weiter für Diskussionen sorgen. Zum Artikel

Pfälzer Jungschauspielerin: Mit 14 Jahren zum zweiten Mal auf der Kino-Leinwand Bekannte Schauspieler wie Max von der Groeben und Justus von Dohnányi hat Nachwuchsschauspielerin Ivy Josefine Ullrich aus Weitersweiler (Donnersbergkreis) bei der Premiere des Films „Die Schule der magischen Tiere“ getroffen. Sie selbst spielt eine Nebenrolle – als Luna Nadolny ist sie ab 29. September im zweiten Teil des Kinofilms auf der Leinwand zu sehen. Zum Artikel Wahl zur Deutschen Weinkönigin: Das sind die acht Kandidatinnen Bei der Vorentscheidung zur Wahl am Samstag im Saalbau in Neustadt stellen acht Kandidatinnen ihr Wissen rund um das Thema Wein unter Beweis. Fünf von ihnen ziehen dann in das Finale am 30. September ein. RHEINPFALZ-Volontärin Michelle Pfeifer stellt die Bewerberinnen vor, die Nachfolgerin von Sina Erdrich aus Baden werden wollen. Zum Artikel Wurde Grünen-Politikerin vergewaltigt? Seit 6. September sitzt ein 30-jähriger Mitarbeiter der SPD-Landtagsfraktion vorm Landgericht Saarbrücken auf der Anklagebank. Er soll im September und Dezember 2017 seine damalige Freundin, eine heute 27-jährige Grünenpolitikerin, in deren Wohnung in alkoholisierten Zustand gegen ihren Willen zum Sex gezwungen haben. Zum Artikel Neue Empfehlung für Omikron-Impfstoffe: Was die Stiko-Entscheidung bedeutet Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat die neuen, an die Omikron-Varianten angepassten Corona-Impfstoffe als Auffrischungsimpfung empfohlen. Vorrangiges Ziel bleibe „die Verhinderung schwerer Covid-19-Verläufe“, erklärte die Stiko. Zum Artikel Pfälzer Kreis mit höchster Inzidenz im Land Für Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt am Dienstag 4.025 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus seit Montag. Das Infektionsgeschehen in der Pfalz mit interaktiven Karten. Zum Artikel

Sascha Grammel: „Ich liebe es, wenn es verrückt und skurril wird“ Der „Puppet Comedian“ gastiert in Ludwigshafen und Saarbrücken mit seinem Programm „Fast fertig“. Der RHEINPFALZ-Kulturredakteur Christian Hanelt hat mit dem Bauchredner über das Programm gesprochen, das der Künstler als sein persönlichstes bezeichnet. Zum Artikel