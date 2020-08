Da staunten die Polizeibeamten, als sie gegen 2.30 Uhr am Sonntagmorgen in einem offenstehenden Auto in der Germersheimer Innenstadt zwei Personen antrafen und eine davon eine frische Kopfwunde – offenbar von einer Haartransplantation – hatte. Eine weitere Person befinde sich gerade noch in der Praxis und hätte ebenfalls eine Haartransplantation bekommen. Da der Preis so günstig gewesen sei, sei man extra dafür aus den Niederlanden nach Germersheim gekommen, hieß es zur Begründung. Genauso wie die behandelten Personen fand auch der Arzt nichts Ungewöhnliches daran, mitten in der Nacht eine Haartransplantation durchzuführen.