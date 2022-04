Die TWL Netze GmbH schließt von Montag, 2. Mai, bis Dienstag, 3. Mai, die neuverlegte Gashochdruckleitung in der Brunckstraße (Friesenheim) ans Gasnetz an. Während der Leitungsarbeiten kann in der näheren Umgebung der Baustelle Gasgeruch auftreten. Eine Gefahr für die Bürger bestehe aber nicht.

Nach weiteren Angaben der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) beginnen die Leitungsarbeiten an beiden Tagen jeweils um 7.30 und dauern bis 16 Uhr. Am abgestellten Teilstück der bestehenden Gasleitung werde zunächst Restgas über ein sogenanntes Fackelrohr kontrolliert abgebrannt, informieren die TWL. Dabei könne es an der Großpartstraße/Ecke Bastenhorstweg zu einem Feuerschein kommen.

Gasversorgung nicht beeinträchtigt

Zudem bestehe die Möglichkeit, dass in der näheren Umgebung Gasgeruch auftritt. Eine Gefahr für die Bürger bestehe durch die Leitungsarbeiten allerdings nicht, betont der Energieversorger ausdrücklich. Alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen seien getroffen worden. Die Gasversorgung der TWL-Kunden werde von den Arbeiten nicht beeinträchtigt.

Die TWL Netze GmbH bittet um Verständnis und darum, entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, heißt es in einer Mitteilung.