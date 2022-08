Zwei große Flächenbrände nahe des Strandbads und am Rande des Stadtteils Studernheim haben am Samstagabend ab 20.30 Uhr die Feuerwehr in Frankenthal stundenlang beschäftigt. Größte Sorge der Einsatzkräfte: dass die Flammen auf nahe gelegene Häuser übergreifen. Im einen Fall brannte eine etwa 500 Quadratmeter große Grünfläche, im anderen standen rund 4000 Quadratmeter Wiese samt Büschen und Bäumen in Flammen. Aufgrund starker Rauchentwicklung war die B9 ab 22 Uhr für etwa zwei Stunden gesperrt. In Neustadt hatte die Wehr bereits am Samstagmorgen erneut ausrücken müssen, weil auf dem am Mittwoch abgebrannten Areal am Hambacher Schloss wieder Flammen loderten. Und in Altleiningen (Kreis Bad Dürkheim) eilten Einsatzkräfte am Samstagabend ebenfalls zu einem vermeintlichen Waldbrand. Vor Ort zeigte sich aber: Junge Männer hatten bei einem Camping-Ausflug auf einem Privatgrundstück im Wald ein Lagerfeuer entzündet. Gelöscht wurde das trotzdem. Polizei und Feuerwehren warnen: Bei der aktuellen Trockenheit können schon wenige Funken zum Inferno führen.