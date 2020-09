Eva Lanzerath von der Ahr hat am Freitagabend im Neustadter Saalbau die Krone der Deutschen Weinkönigin erobert. Die Haßlocherin Anna-Maria Löffler griff daran zwar ganz dicht vorbei, holte sich dafür aber eine andere neue Krone: Die 24-jährige Pfälzische Weinkönigin ging als Deutsche Weinprinzessin aus dem Rennen um das höchste Weinmajestätenamt hervor – ebenso wie Eva Christine Müller aus Wöllstein in Rheinhessen. Insgesamt waren sieben Kandidatinnen zur Wahl der 72. Deutschen Weinkönigin und damit zum Wettstreit um die Nachfolge von Angelina Kappler von der Nahe angetreten. Die 24-jährige Wahlsiegerin Eva Lanzerath ist angehende Grundschullehrerin. „Ich war total überrascht und bin total perplex“, sagte Lanzerath nach der Wahl. „Ich kann es nicht in Worte fassen, ich bin einfach nur überglücklich.“ Zwar sei sie auch nervös gewesen, aber hinter der Bühne hätten die Kandidatinnen zusammen „super viel Spaß“ gehabt.

Die drei neuen Hoheiten dürfen ein Jahr lang im Auftrag des Deutschen Weininstitutes (DWI) bei Terminen im In- und Ausland für den deutschen Wein werben. Die Weinwirtschafts-Studentin Anna-Maria Löffler darf nun für kurze Zeit zwei Weinadelsämter bekleiden: Am 2. Oktober wird ihre Nachfolgerin als Pfälzer Gebietsweinkönigin gewählt.