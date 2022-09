Die 74. Deutsche Weinkönigin heißt Katrin Lang und kommt aus Baden. Die Nachfolgerin von Sina Erdrich, die ebenfalls aus dem Anbaugebiet Baden stammt, ist am Freitagabend im Saalbau in Neustadt gewählt worden. Die 23-jährige Winzerin überzeugte sowohl die rund 70-köpfige Jury als auch die Zuschauer. Denn diese durften in diesem Jahr zum ersten Mal mitbestimmen, wer die Krone erhält. Sie hatten die Wahl zwischen drei Kandidatinnen, die von der rund 70-köpfigen Jury in einer ersten Vorentscheidung auserwählt wurden. Weinprinzessinnen wurden Juliane Schäfer (Rheinhessen) und Luise Böhme (Saale-Unstrut).