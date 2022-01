Diese Corona-Regeln gelten ab Montag

Zwar nicht viele, dennoch einige Corona-Regeln ändern sich ab Montag in Rheinland-Pfalz. Zum Artikel

Die Impfbus-Termine für die Pfalz

Die Impfbusse sind auch in der kommenden Woche ab Montag in der Pfalz unterwegs. Zur Übersicht

Straßen droht Umbenennung

Knapp zwei Jahre nach der Aberkennung des Ehrenbürgerstatus Paul von Hindenburgs in Landau bewegt sich die Debatte erneut. Dem neuen Bildersturm könnten einige Straßennamen zum Opfer fallen. Zum Artikel

Immer mehr Hinweise auf Nosferatu-Spinne

Nach fast einem Jahr an Beobachtungen von RHEINPFALZ-Lesern steht fest: Die aus dem Mittelmeerraum stammende Nosferatu-Spinne ist gekommen, um zu bleiben. Zum Artikel

Tierarzt-Praxen überlastet

Die Anschaffung von „Corona-Haustieren“ sorgt auch für eine Überlastung in den Tierarzt-Praxen. Eine Speyerer Tierärztin benennt die Probleme. Zum Artikel

Mannheimer HC ist deutscher Meister

Die Herren des Mannheimer HC sind zum zweiten Mal in ihrer Klubgeschichte deutscher Hallenhockey-Meister. Zum Artikel

Doppelmoral Sportwetten

Die Sportwettenbranche treibt immer mehr Menschen in die Spielsucht. Dennoch befeuern Vereine und Verbände das Geschäft. Zum Artikel

Brand auf Firmengelände

In Mannheim sind am Sonntagmorgen Abfälle in Brand geraten, die auf dem Firmengelände eines Recycling-Betriebs in der Neckarvorlandstraße im Freien gelagert wurden. Zum Artikel

Rollerfahrer tödlich verunglückt

Ein Rollerfahrer ist in Römerberg bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Zum Artikel