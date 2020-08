Neue Coronafälle gibt es an zwei Schulen im Rhein-Pfalz-Kreis. Einen Fall meldet das Gymnasium Schifferstadt, einen Fall die Rödersheimer Grundschule. Das bestätigt die Kreisverwaltung. Alle Kontaktpersonen – Mitschüler und Lehrer – wurden zunächst in Quarantäne geschickt. Sie sollen außerdem getestet werden.

Erst am Anfang der Woche war ein Coronafall in der Kita Haus des Kindes in Limburgerhof bekannt geworden. Außerdem wurden je ein am Coronavirus infizierter Schüler von der Anne-Frank-Realschule plus (West) sowie der Albert-Einstein-Grund- und Realschule (Friesenheim) in Ludwigshafen gemeldet. Auch das Hans-Purrmann-Gymnasium ins Speyer war betroffen.

Ebenfalls heute gemeldet: Ein infizierter Schüler an der IGS in Edigheim.Die betroffenen Schulen und die Kita liegen im Zuständigkeitsbereich des Kreisgesundheitsamts, das mit seinen Fallermittlern die Kontaktnachverfolgung übernimmt.