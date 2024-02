Pirmasens könnte sich vorstellen, 2032 die Landesgartenschau auszurichten. Ob es wirklich so weit kommen wird, steht jedoch in den Sternen.

Erneut hat die Parkbrauerei gegen den Branchentrend bei Absatz und Umsatz zugelegt. Damit das so bleibt, gibt es neue Produkte – nicht nur auf dem Getränkesektor.

Bei der sechsten Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken sitzt seit Mittwoch ein arbeitsloser Zweibrücker wegen versuchten Mordes auf der Anklagebank. Sein mutmaßliches Opfer rätselt über das Motiv des Mannes.

Nach fast 14 Jahren war am Samstag Schluss. Das „Buon Giorno“ am Exerzierplatz hat geschlossen und wird zum Eiscafé.

Am 23. Dezember gab es für Klaus Buchholz ein unerfreuliches, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Seitdem funktionieren weder Internet noch Telefon. Was am Ende sogar Rettungsaktionen gefährdet.

Die Digitalisierung der Kreisverwaltung Südwestpfalz hat Fahrt aufgenommen. In 15 Themenbereichen können Bürger ihre Anträge mittlerweile digital stellen. 16 weitere sollen möglichst schnell hinzukommen.

Zwei Millionen Euro hatte die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land Anfang 2021 bei der Greensill-Bank in Bremen angelegt. Kurz danach war die Bank pleite. Der Kreis Südwestpfalz hat jetzt ein Disziplinarverfahren gegen die damalige Bürgermeisterin Silvia Seebach (CDU) eingeleitet.

Darf das Fashion Outlet Zweibrücken auch in Zukunft an bis zu 16 Sonntagen im Jahr für die Kundschaft öffnen? Am Donnerstag soll eine Entscheidung fallen.

Und wie es mit der Filiale von „The Body Shop“ im Zweibrücker Fashion Outlet weitergeht, ist unklar.

Mehr als die Hälfte der Zweibrücker arbeiten nicht, wo sie wohnen. Fast die Hälfte der Berufspendler arbeitet im Saarland. Ein Blick auf die Zahlen.