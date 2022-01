Im ehemaligen Technologiepark in Herxheim entsteht ein Gesundheitszentrum. Am 1. April eröffnet dort auch eine neue Apotheke, deren Inhaber Jan Feigenbutz die modernste Apotheke des Landes anstrebt. Unter anderem gibt es ein Warenlager mit Greif-Roboter, einen Rund-um-die-Uhr-Abholautomaten und einen Lieferservice. Was der 41-jährige Herxheimer sonst noch plant, lesen Sie im ausführlichen Bericht.