Es gibt neue Ideen, wie das Kloster Heilsbruck in Edenkoben zu neuem Leben erweckt werden soll. Der jüngste Austausch zwischen Vertretern der Stadt, der Interessengemeinschaft Erhalt Kloster Heilsbruck und den beiden Investoren beziehungsweise Eigentümern, die das Gebäude samt des Klosterareals durch die touristische Aufwertung vor dem Verfall bewahren möchten, verlief konstruktiv. Das bestätigen alle Beteiligten gegenüber der RHEINPFALZ. War anfangs eine Bebauung der bestehenden Weinbergsfläche gegenüber des Klosters angedacht, was in der Bevölkerung Kritik hervorrief, wird derzeit nicht nur eine Erweiterung des denkmalgeschützten Gebäudes in östlicher Richtung als Alternative geprüft. Neu ist auch der Gedanke, das Bestandsgebäude nach Westen in Richtung des Hotels Prinzregent zu erweitern, und zwar entlang der Klostermauer. An der Stelle stand einst auch ein zweigeschossiges Gebäude, wie aus Unterlagen hervorgeht, auf die Miteigentümer Thomas Speeter verweist. Bei dem Treffen war auch ein Architekturwettbewerb angeregt worden, um Ideen für die Gestaltung des Hotelanbaus zu sammeln. „Wir sind noch nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg, für alle Beteiligten eine gute Lösung zu finden“, sagt Stadtbürgermeister Ludwig Lintz.