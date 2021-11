Ab Montag, 8. November, sind die DRK-Schnelltestzentren im Klemmhof und in der Speyerdorfer Straße 8 zu neuen Öffnungszeiten erreichbar. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist im Klemmhof Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Im Schnelltestzentrum in der Speyerdorfer Straße wird Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr getestet. Zudem werden künftig Bonuskarten ausgegeben und bei jedem Test abgestempelt. Nach zehn Tests ist der elfte gratis. Der Preis für private PCR-Testungen, beispielsweise für Urlaubsreisen, erhöht sich von 69 auf 89 Euro. PCR-Tests werden nur in der Speyerdorfer Straße angeboten. Weitere Informationen gibt es unter https://bit.ly/2ZZEJz2.