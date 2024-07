In Rheinland-Pfalz sind im Jahr 2023 insgesamt 5487 neue Wohngebäude fertiggestellt worden – 2,2 Prozent weniger als 2022. Dies hat das Statistische Landesamt auf der Basis von Zahlen der Bauaufsichtsbehörden mitgeteilt. In den Neubauten entstanden 12.098 neue Wohnungen, die Hälfte davon in Mehrfamilienhäusern und ein Drittel in Einfamilienhäusern. Bei den Einfamilienhäusern gingen die Neubauten insgesamt am stärksten zurück – um gut 7 Prozent.

Landesweit wurden im Neubau etwa 29 Wohnungen je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern fertiggestellt – mit Unterschieden zwischen den Landkreisen (31 Wohnungen) und den kreisfreien Städten (25 Wohnungen). Die meisten Wohnungen je 10.000 Einwohnern wurden in Landau mit knapp 59 geschaffen, die wenigsten in Frankenthal mit rund drei Wohnungen. In den Landkreisen fiel die Spreizung etwas geringer aus: Mit 58 fertiggestellten Wohnungen je 10.000 Einwohnern lag der Eifelkreis Bitburg-Prüm hier an der Spitze und der Kreis Kaiserslautern mit zwölf an letzter. Die Wärmewende schlägt sich dabei inzwischen bei den Neubauten deutlich nieder: Im Jahr 2023 hatten über 73 Prozent der fertiggestellten Neubauten in Rheinland-Pfalz eine Wärmepumpe als primäre Heizquelle, so das Landesamt.