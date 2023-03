„Bürger bauen Zukunft“ heißt der Neubau einer Baugemeinschaft im Landauer Südpark. Der Name ist Programm und basiert auf der Idee, sowohl einen Beitrag auf dem umkämpften Wohnungsmarkt zu leisten als auch fürs Alter zu sorgen und vorzusorgen. Das Modell ist in der Region einzigartig. Die zehn Eigentümer bauen 13 geförderte Wohnungen. 15 Jahre sind die Kaltmieten auf derzeit 7,40 Euro pro Quadratmeter gedeckelt, bevor die Besitzer selbst einziehen können. Acht Familien und mehrere Senioren, darunter vier Ältere in einer Wohngemeinschaft, zählen zu den ersten Mietern. Initiator Michael Grzeschik hält das Projekt für nachahmenswert.

