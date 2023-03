Die beiden Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim müssen für den Neubau der Förderschule in Herxheim tiefer in die Tasche greifen. Die Einrichtung mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung wird hauptsächlich von Schülern aus der Südpfalz besucht, wobei auch einige aus Karlsruhe und Mannheim pendeln. War anfangs von Baukosten in Höhe von rund zehn Millionen Euro die Rede, wird das Projekt nun mehr als drei Mal so teuer. Das hat verschiedene Gründe. Zumal große Einsparungen nicht möglich sind, wie nach Gesprächen mit der Caritas, der Schulträgerin, festgestellt werden konnte. Mehr zum Thema lesen Sie hier.