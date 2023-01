Moderator Thomas Hermanns dreht in seinem neuen Job die Buchstaben beim „Glücksrad“ um - nach seinen Recherchen ist er damit aber offenbar nicht der allererste Mann weltweit. „Ich habe den Lizenzinhaber gefragt: Es gab außer mir wohl nur einen Mann, der schon mal an der Wand gearbeitet hat, das war in Brasilien“, sagte Hermanns der Deutschen Presse-Agentur. Der Unterschied gleichwohl: Dieser Herr sei oben ohne und mit Sixpack aufgetreten. „Das konnte ich nicht bieten“, erklärte Hermanns. „Dafür habe ich aber verschiedene Walks angeboten und denke, dass ich das auch gut gemacht habe.“ Er hoffe dafür auf einen Grimme-Preis.

Der 59-Jährige bildet zusammen mit seiner Kollegin Sonya Kraus (49) das Moderationsduo, das am Donnerstag (26. Januar, 20.15 Uhr) eine Neuauflage der bekannten Gameshow „Glücksrad“ bei RTLzwei präsentiert. Die Show, die auf dem amerikanischen Original „Wheel of Fortune“ basiert und in viele andere Länder exportiert wurde, ist eigentlich bekannt gewesen für eine starre Rollenaufteilung. Vorne an der Buchstabenwand, an der die zu erratenden Begriffe verborgen sind, drehte in der Regel eine Frau die Lettern um. In der Neuauflage ist das nun anders: Hermanns und Kraus sollen sich abwechseln.