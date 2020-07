Möbelsuche statt Pokalvorbereitung: Seit 1. Juli ist Lennart Grill beim Bundesligisten Bayer Leverkusen unter Vertrag. Mit seinem neuen Team hat er aber noch nicht trainiert. „Ich habe erst einmal einen kurzen Urlaub“, berichtet der 21-Jährige, der nach vier Jahren beim 1. FC Kaiserslautern für rund zwei Millionen Euro an den Rhein gewechselt ist. Während des Urlaubs stehe der Umzug im Vordergrund. Am Freitag war er so mit seiner Freundin in Möbelhäusern unterwegs.

In Köln hat er bereits eine Wohnung in der Umgebung der Sporthochschule gefunden. Das Pokalfinale seines neuen Teams wird er am Samstag in der alten Heimat verfolgen beim Saisonabschluss seiner alten Mannschaft im Fritz-Walter-Stadion. „Ich hoffe natürlich, dass Bayer gewinnt“, sagt der gebürtige Idar-Obersteiner. Zuvor wird er sich die Drittliga-Partie des FCK gegen den FC Bayern München II anschauen.